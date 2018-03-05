MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Прошло 30-е заседание Исполнительного комитета ФСЭГ

5-6 марта в Дохе прошло 30-е заседание Исполнительного комитета ФСЭГ (Исполком). Российскую делегацию возглавил директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Р.А. Маршавин при экспертной поддержке сотрудников Минэнерго России, посольства России в Катаре и Представительства ПАО «Газпром» в Катаре. Данное заседание стало первым для нового генерального секретаря Форума, представителя России Ю.П. Сентюрина (вступил в должность 1 января). Заседание прошло под председательством альтернативного председателя – представителя Тринидада и Тобаго (ввиду отсутствия председателя Исполкома, представителя Египта).

В заседании Исполкома приняли участие представители 9 стран-членов – Алжира, Боливии, Венесуэлы, Ирана, Ливии, Нигерии, России, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи, а также Казахстана (наблюдатель).

На встрече рассмотрены административно-финансовые, кадровые и бюджетные аспекты деятельности ФСЭГ, а также поручения в рамках 19-й Минвстречи в Москве.

Альтернативный председатель Исполкома ввиду срочного назначения не представил свой отчет. В свою очередь Генсекретарь Ю.П. Сентюрин представил наиболее полный, структурированный отчет о деятельности Секретариата за период 4 октября 2017 г. – 4 марта 2018 г. Отчет также включил планируемые мероприятия Секретариата на 2018 год.

В частности, генсекретарь сообщил, что была проведена подготовительная работа по отбору потенциальных новых участников Форума (16 стран) и выработаны соответствующие рекомендации. Также проводится интенсивная работа по расширению ФСЭГ и повышению уровня участия стран-наблюдателей (состоялись встречи с представителями 6 стран-наблюдателей, трех стран, не входящих во ФСЭГ).

Проводится работа по повышению международного профиля Форума, предлагается к подписанию меморандумы о взаимопонимании с ОПЕК, Всемирным нефтяным советом, катарским фондом Абдаллы аль-Аттыйи.

Помимо этого, ФСЭГ намерен принять участие в мероприятиях «Группы 20», которые будут проведены в июне с.г. в Аргентине.

Большой интерес вызвала инициатива Энергетическая безопасность газовых рынков ФСЭГ, предложенная генеральным секретарем. На настоящий момент идет проработка конкретных предложений с предполагаемым последующим обсуждением Исполкомом.

Бюджет за 2017 год исполнен на 95%. Был представлен проект бюджета на 2019 год с предполагаемым дефицитом 1 млн долл. США, в связи с чем Секретариат предложил повысить членские взносы: для стран-членов на 12% (до 785 тыс. долл. США в год), наблюдателей на 16% (до 116 тыс. долл. США). Данное предложение было отвергнуто Исполкомом с предложением проработать вопрос сокращения издержек.

Что касается возможного создания Газового исследовательского института ФСЭГ, Секретариат представил дорожную карту. В частности, необходимо определиться с курирующим от ФСЭГ органом: уже существующему Технико-Экономическому Совету или создать Научный Совет (с подчинением Исполкому) для контроля за деятельностью Института. Также определиться с вопросами бюджета, сроков создания, юридической основы функционирования Института в Алжире.

Боливийская сторона представила собственное предложение создания филиала ФСЭГ в Боливии для представления интересов Форума в Южной Америке и Карибском бассейне. Было решено, что данное предложение изучит Секретариат и представит оценку целесообразности Исполкому.

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