MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Съезд транспортников России

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Съезда

транспортников России. Съезд транспортников России – главное отчётное мероприятие

отрасли, которое проводится раз в пять лет. Перед началом пленарного заседания Президент осмотрел

выставку приоритетных транспортных проектов и принял участие в видеоконференции

с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля. * * *Выступление на пленарном

заседании Съезда транспортников РоссииВ.Путин: Добрый день, уважаемые

коллеги, дорогие друзья!Благодарю вас за приглашение на съезд транспортников. Вначале

хотел бы поздравить крупнейшее отраслевое объединение страны – Союз

транспортников России – с 15-летием. Хочу поблагодарить вас за активное участие

в подготовке решений по важнейшим вопросам не только отраслевой, но и в целом

нашей общенациональной повестки. Ваши заинтересованные подходы к проблемам, которые стоят

перед Россией, продиктованы той особой системной ролью, которую играл, играет

и, конечно, всегда будет играть транспортный комплекс в жизни нашей большой

страны. Соединяя города, регионы, территории между собой, он обеспечивает

пространственную связанность России, служит основой для развития экономики и социальной сферы, для включения страны в мировые хозяйственные связи.Благодаря труду многих поколений Россия обладает одной из крупнейших транспортных систем мира, где представлены все виды сообщения,

работают около 6 процентов занятых во всей экономике нашей страны.Российский транспорт сегодня – одна из наиболее динамичных

отраслей. По итогам прошлого года объём грузооборота увеличился на 5,4

процента, пассажирских перевозок – на 8,9 процента.Сбалансированное, уверенное развитие транспорта, улучшение

условий труда и обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков – это

безусловный приоритет нашей политики, приоритет государства, это задел, основа

для роста всей экономики страны.И конечно, сами транспортные компании должны работать над

повышением своей эффективности, производительности труда. В этом залог

прочности их позиций на рынке и, что принципиально важно, роста зарплат

специалистов, достатка семей.Вы знаете, что значительная часть Послания Федеральному

собранию – а там обозначены ключевые, долгосрочные задачи и цели развития –

была посвящена именно вопросам комплексного развития инфраструктуры как с точки

зрения повышения качества жизни людей, так и новых возможностей для экономики,

для бизнеса, тем проектам, которые призваны задать технологические тенденции

развития отрасли. Напомню также, что в рамках Послания было поручено

Правительству подготовить комплексный план модернизации и расширения всей

магистральной инфраструктуры.Серьёзным ресурсом для развития отечественного транспорта

должны стать цифровые технологии и сервисы, которые сегодня активно внедряются

во всех сферах жизни, становятся мощным фактором качественного роста. И вот

сейчас, на выставке по развитию различных направлений транспорта, мы тоже об этом говорили, мне об этом докладывали.Уже сейчас через интернет можно узнать расписание рейсов и проложить маршрут, купить билет и отследить перемещение грузов. Цифровые

решения позволяют заметно продвинуться в развитии мультимодальных, как говорят

специалисты, «бесшовных» перевозок.Нужно задействовать новые технологические возможности для

роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов,

для повышения удобства и комфорта пассажиров. В том числе речь идёт об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения. На это хочу обратить особое внимание. При любом новом проекте с этого нужно

начинать. Нужно ориентироваться именно на отечественный продукт. Тем более все

возможности для этого у нас есть. Всё это должно придать дополнительный импульс транспорту

России, усилить позиции нашей страны на глобальном рынке транспортных и логистических услуг.Дорогие

друзья! Одним из самых массовых и востребованных видов

сообщения является автомобильный транспорт. В пересчёте на тоннаж почти 70

процентов грузов в России перевозится по автодорогам. Как

отметил в Послании, в ближайшие шесть

лет мы практически удвоим расходы на автомобильные дороги страны, направим на эти цели более 11 триллионов рублей, приведём в порядок региональные и местные трассы. Это самая сложная задача, вы это хорошо знаете. Мы в значительной степени привели в порядок, более или менее, федеральные трассы, но по объёму региональных и местных [трасс] на порядок больше. Для решения этой задачи потребуется привлечь большой

объём частных средств. И мы системно

поддержим инвесторов, которые вкладывают средства в инфраструктуру, запустим

новые инструменты финансирования дорожного строительства, такие как

инфраструктурная ипотека, повысим привлекательность проектов развития автодорог

за счёт освоения придорожных территорий. И конечно, нужно задействовать новые технологии и материалы, которые повысят

качество дорожного полотна, его долговечность, а значит, и безопасность

дорожного движения. Здесь также необходимо шире использовать контракты

жизненного цикла, когда подрядчик несёт прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы. Вместе с обновлением дорожной сети страны нам

необходимо делать более современным, экологичным и транспортный парк. При

этом хочу особо подчеркнуть: важно не создать чрезмерную, необоснованную

нагрузку на наши компании. Предложить такую систему стимулов, которая сделает обновление парка транспортных средств максимально

эффективным. Процесс обновления должен

быть естественным, гибким и выгодным. Я прошу Правительство совместно с деловыми кругами проработать эти вопросы. Это абсолютно необходимо, если мы

хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность. Ещё

одна очень важная тема. Отечественные автоперевозчики часто говорят о том, что

работают в России в неравных условиях по сравнению с иностранными компаниями. Прошу

Правительство совместно с Союзом транспортников и другими объединениями

автоперевозчиков проанализировать эту ситуацию ещё раз. Мы постоянно, кстати

говоря, этим занимаемся, но, видимо, до конца все вопросы так и не решены.

Нужно подготовить изменения и в этой части. Далее.

В ноябре прошлого года со многими из присутствующих мы встречались на Железнодорожном съезде, где обсуждались результаты работы железных дорог России

и важнейшие задачи на перспективу. Вновь

подчеркну: нужно развивать логистику железнодорожного сообщения, повышать

скорость движения составов, расшивать «узкие

места», включая подходы к морским портам страны, и в целом наращивать потенциал железных дорог

России, в том числе транзитных контейнерных перевозок. Буквально только что, перед началом нашего мероприятия,

был сделан очень важный шаг к ликвидации одного из главных барьеров на пути

увеличения объёмов и скорости перевозок на БАМе. Полностью пройден второй

Байкальский тоннель. Это большое событие, праздник для тех, кто его делал. Уже в будущем году движение через Байкальский хребет

станет двухпутным. Существенно возрастёт пропускная способность этого участка,

а значит, и всей магистрали. Отдельная и очень важная тема для граждан – это

развитие пригородного железнодорожного сообщения и обновление подвижного

состава. Напомню, что на федеральном уровне уже приняты

необходимые решения, разграничена ответственность Федерации и регионов в этой

сфере. Для пригородных перевозчиков установлен нулевой тариф на пользование

инфраструктурой, до 2030 года обнулён НДС на такие перевозки. Мы шли к этим

решениям постепенно, из года в год, исходя из реальных возможностей и потребностей. Я прошу руководителей регионов предельно ответственно подходить к финансированию

пригородного сообщения. Учитывать его высокую социальную значимость, а также

роль в обеспечении включённости малых городов, сельских территорий в общее

экономическое, социальное, культурное пространство страны, в развитии туризма и в целом – в формировании современного,

высокомобильного образа жизни людей. Это одна из ключевых задач –

повысить мобильность населения и трудовых ресурсов. Далее. Россия не только обладает одной из самых протяжённых

железнодорожных сетей, но и имеет уникальную географию выходов в мировые

акватории. Как уже говорил, за последние годы мы добились существенного

прироста мощности российских морских портов. [Их суммарная мощность составила]

более миллиарда [тонн], в Советском Союзе было всего 600 миллионов [тонн], а в начале 2000-х годов у нас было только 300 [миллионов тонн]. Сейчас уже более

миллиарда. Будем и дальше развивать крупные логистические узлы в Балтийском, Черноморском,

Тихоокеанском и Арктическом бассейнах. Огромный резерв для роста перевозок –

особенно крупногабаритных и тяжеловесных грузов – представляет развитие внутренних

водных путей. У нас уже запущены мероприятия по укреплению речной

инфраструктуры, гидротехнических сооружений, углублению русла рек. Обращаю

внимание Правительства: все намеченные планы должны быть реализованы в полном

объёме. Это прямо влияет на структуру грузооборота, на запуск новых

инвестиционных проектов на речном транспорте. О чём ещё хотел бы сказать. Совсем недавно мы отметили

знаменательную дату – 95-летие гражданской авиации страны. После

сложного, весьма сложного периода 90-х годов она уверенно набирает обороты.

Модернизированы свыше сотни аэропортов, реконструированы более 60

взлётно-посадочных полос. Впервые после распада Советского Союза построены

новые аэропорты – с нуля, в чистом поле, – такие как Сабетта в Арктике и Платов

в Ростове-на-Дону. По сравнению с началом 2000-х объём авиаперевозок вырос почти в пять раз. По итогам прошлого года количество пассажиров российских авиакомпаний впервые в истории превысило 105 миллионов человек. Я от души поздравляю наших

перевозчиков с этим безусловным успехом. Мы продолжим реконструкцию и развитие сети

региональных аэропортов, будем расширять перечень прямых межрегиональных

маршрутов – особенно

на удалённых и труднодоступных северных территориях, в Сибири и на Дальнем

Востоке. Важно,

чтобы развитие аэропортов России происходило вместе с увеличением парка

отечественных самолётов – качественных, недорогих и надёжных в эксплуатации,

включая линейку воздушных судов малой и средней вместимости, от 9 до 65 мест. Рассчитываю

на конкретные предложения со стороны авиакомпаний, предприятий отрасли о том,

какие меры поддержки здесь необходимы. Хотя многие и так знают, наверное,

специально выделили ресурсы на то, чтобы поддержать возрождение этого

авиапарка. Специально, целенаправленно, в том числе из резервов выделили. Уважаемые

друзья! Ускоренное развитие национальной транспортной системы, использование современных, прогрессивных технологий

требуют притока новых специалистов, повышения квалификации работников отрасли. Знаю,

что на транспорте уделяется большое внимание кадровому обеспечению и отраслевой

науке. Неслучайно мы с вами встречаемся в главном вузе отрасли – Российском

университете транспорта. Нужно

регулярно обновлять материально-техническую базу профильного образования и науки, запускать новые программы обучения и повышения квалификации по самым

современным и востребованным направлениям подготовки кадров. Сейчас тоже на выставке об этом говорили. В этой

работе Правительство, регионы, вся система профессионального образования должны

опираться прежде всего на запросы транспортных предприятий и организаций, учитывать

их предложения. В заключение хочу пожелать всем – и тем, кто только выбирает для себя профессию

работника транспорта, и состоявшимся

специалистам, ветеранам отрасли – успехов и всего самого доброго. Уважаемые

коллеги! Нет никаких сомнений в том, что развитие транспортной системы,

развитие инфраструктуры – одна из наших главных задач на ближайшие шесть,

десять и пятнадцать дет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна

напряжённо должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики. Я желаю

вам успехов. Большое спасибо за внимание.

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