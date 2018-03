MIL OSI – Source: Sozialdemokratische Partie Deutschlands – SPD – Press Release/Statement

Headline: 07.03.- 19Uhr – „GroKo & Afd“ – wie weiter für DIE LINKE?

In dieser Woche findet das Mitgliedertreffen in der LINKEN ECKE ausnahmsweise am Mittwoch (07. März) um 19 Uhr statt. Das Thema dieses Treffens lautet: „GroKo & Afd“ – wie weiter für DIE LINKE?

Während eine gespaltene SPD und eine lustlose Union auf die Regierungsbank zurückkehren, krempeln wir die Ärmel hoch. Mit dieser Regierungsmannschaft bleiben Rechtsruck, Pflegenotstand und Schwarze Null Programm. Doch damit finden wir uns nicht ab. Der sozialen Kälte der Eliten setzen wir eine solidarische Alternative entgegen – für eine lebenswerte Zukunft. Es gibt viel zu tun. Ein grundlegender Richtungswechsel gelingt nur mit einem sozialen Aufbruch der Vielen. DIE LINKE ist die soziale Opposition, im Bundestag und auf der Straße. Gemeinsam mit allen, die soziale Gerechtigkeit wollen, machen wir vom ersten Tag an Druck auf die GroKo.

Am Mittwoch wollen wir unsere Strategie für die nächste Zeit diskutieren und Möglichkeiten der aktiven Beteiligung an der Entwicklung des gesellschaftlichen Diskurses erörtern.

Auf dem Flugblatt „Neue alte Große Koalition – Mit Vollgas in die falsche Richtung“ ist aufgelistet, was in dieser Legislaturperiode von der Regierung zu erwarten ist.



„GroKo & Afd“ – wie weiter für DIE LINKE?

Mittwoch 07. März 2018 – 19 Uhr

DIE LINKE ECKE

Domstraße ECKE Taunusstraße

