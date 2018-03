Commerce international – Comité de suivi de la politique commerciale (Paris – 6.03.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, réunira le 6 mars pour la troisième fois le comité de suivi de la politique commerciale. Cette enceinte rassemble les parlementaires, les fédérations professionnelles, les syndicats et les ONG engagés dans le suivi des enjeux liés aux accords commerciaux internationaux.

