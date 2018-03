MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: Coopération scientifique – 5 nouveaux projets retenus dans le cadre du programme Dumont D’Urville

Chaque année, le programme Dumont d’Urville offre une aide à la mobilité de chercheurs entre la France et la Nouvelle-Zélande. Cinq nouveaux projets ont été sélectionnés pour 2018 – 2019 et feront l’objet d’échanges entre les laboratoires français et néo-zélandais, couvrant des domaines divers comme l’agronomie, les sciences de l’Ingénieur, la physique, les sciences de la Terre et la chimie.

