Iran – Déplacement de Jean-Yves le Drian (05.03.18)

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, se rend en Iran le 5 mars. A Téhéran, M. Le Drian sera reçu par M. Hassan Rohani, le président de la République islamique d’Iran. Il s’entretiendra également avec son homologue, M. Mohammad Javad Zarif, ainsi qu’avec le président du Parlement, M. Ali Larijani et le secrétaire du conseil suprême de sécurité nationale, M. Ali Shamkhani.

