Headline: Programme PHC FASIC 2018 : 3 appels à candidatures sont désormais ouverts !

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 2 AVRIL 2018, 22 heures (Australia time in Melbourne / Sydney / Canberra)

L’Ambassade de France en Australie met en place en 2018 de nouveaux instruments favorisant la collaboration de recherche entre la France et l’Australie, sous l’égide du Programme PHC FASIC. Ce programme joue le rôle de catalyseur et vise à soutenir le lancement et le développement de projets de recherche bilatéraux au moment critique de leur amorçage. Il vise également à soutenir le (…)

