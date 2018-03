MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Réforme institutionnelle : Edouard PHILIPPE reçoit les présidents des Assemblées et les présidents des groupes parlementaires pour leur présenter les chantiers

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, recevra les présidents des Assemblées et les présidents des groupes parlementaires pour leur présenter les chantiers de la réforme institutionnelleHôtel de Matignon, le 5 mars 2018Déroulé prévisionnel :

Lundi 5 mars 2018

19h00 – Entretien avec M. Richard FERRAND, président du groupe La République En Marche de l’Assemblée nationale et M. François PATRIAT, président du groupe La République En Marche du Sénat



Mardi 6 mars 2018

09h30 – Entretien avec M. Marc FESNEAU, président du groupe Modem de l’Assemblée nationale

10h00 – Entretien avec Mme Eliane ASSASSI, présidente du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste du Sénat et M. André CHASSAIGNE, président du Groupe de la Gauche démocrate et républicaine de l’Assemblée nationale

18h00 – Entretien avec MM. Jean-Christophe LAGARDE et Franck RIESTER, co-présidents du groupe UDI, Agir et Indépendants de l’Assemblée nationale



Mercredi 7 mars 2018

16h00 – Entretien avec M. Claude MALHURET, président du groupe Les Indépendants – République et Territoires du Sénat



Jeudi 8 mars 2018

18h30 – Entretien avec M. Jean-Claude REQUIER, président du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen du Sénat

19h00 – Entretien avec M. Jean-Luc MELENCHON, président du groupe La France Insoumise à l’Assemblée nationale



Vendredi 9 mars 2018

09h00 – Entretien avec M. Patrick KANNER, président du groupe socialiste et républicain du Sénat et M. Olivier FAURE, président du groupe Nouvelle Gauche de l’Assemblée nationale

11h00 – Entretien avec M. Hervé MARSEILLE, président du groupe Union Centriste du Sénat

11h30 – Entretien avec M. Patrick BERNASCONI, président du Conseil économique, social et environnemental



Mercredi 14 mars 2018

14h00 – Entretien avec M. Christian JACOB, président du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale et M. Bruno RETAILLEAU, président du groupe Les Républicains du Sénat

16h15 – Entretien avec M. François de RUGY, président de l’Assemblée nationale

17h15 – Entretien avec M. Gérard LARCHER, président du Sénat

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.