Visite d’État en France de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grand-Duchesse de Luxembourg (19-21.03.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

A l’occasion de la visite d’État en France de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grand-Duchesse de Luxembourg, du 19 au 21 mars 2018, le ministère des Affaires étrangères précise qu’une procédure d’accréditation est ouverte pour la presse française et étrangère à partir du 5 mars 2018.

MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

You are here:

You might also like...