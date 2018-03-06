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Владимир Путин принимает участие в VI Всероссийском форуме

рабочей молодёжи. VI Всероссийский форум

рабочей молодёжи проходит в Нижнем Тагиле с 4 по 7 марта и направлен на повышение популярности рабочих профессий. В форуме принимают участие свыше 300 молодых людей, среди которых представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, а также лидеры молодёжных профессиональных сообществ.Ранее в этот день глава государства посетил научно-производственную

корпорацию «Уралвагонзавод», где ознакомился с линией

производства подвижных составов и беседовал с рабочими предприятия.* * *Стенографический отчёт о пленарном заседании VI Всероссийского форума

рабочей молодёжиВ.Путин:

Добрый день, уважаемые друзья!Мне очень

приятно быть среди вас и поприветствовать вас на вашем форуме. Известно, что

этот форум проводится уже второй раз, проводится успешно, вызывает большой

интерес и у участников, и у тех, кто хотел бы поучаствовать в таком

мероприятии. Связано

это, понятно, с чем: мы много раз уже об этом говорили, говорили о том, что

нашей обновляющейся экономике, которая выходит на новые рубеже, связана с внедрением новых технологий, ей нужны и новые кадры. Прежде всего, кадры

инженерные. Я

уже публично высказывался много раз – это касается рабочих профессий, касается

собственно инженерной подготовки в высших учебных заведениях. Что касается

непосредственно рабочих профессий, то тоже уже было сказано: чтобы внедрять уже

принятые ранее решения по прикладному бакалавриату, нам нужны специалисты с инженерными знаниями. Нужны

те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено. Нужны

люди, которые понимают, что такое программирование, робототехника. Это сложный

вид деятельности, но без того, чтобы овладеть всеми этими знаниями и навыками,

нам, конечно, не решить серьезных вопросов, которые стоят перед нашей страной. Если

вы обратили внимание, в Послании я говорил – и в гражданской, и в оборонной

части, в гражданской много говорил об этом, с разных сторон – и прямо, и с намеками, но в значительной степени речь шла о подготовке в области рабочих

профессий, причем по самым разным направлениям. Что

касается обороны, то я прямо сказал, может быть, кто-то из вас слышал, что все

современные виды вооружений, которые у нас сейчас разработаны, поступают на вооружение,

это результат работы наших ученых, конструкторов, инженеров. И если обратили внимание, сказал – талантливых рабочих, которые увлечены своим

делом и которые из года в год спокойно, без всякой саморекламы, но с полной

отдачей сил и, самое главное, эффективно выполняют свою работу и добиваются

выдающихся результатов. Если бы этого не было, если бы не было этих людей, то и результата не было бы никакого. Хочу

еще раз повторить то, что говорил совсем недавно, по-моему, в Калининграде на встрече с региональным журналистами. Вы знаете, когда по одной из систем

закончилась работа, я попросил главного конструктора принести мне список людей,

которых нужно наградить за результаты. Он мне принес через некоторое время. Но что это за список? Он меня удивил. Это убористым шрифтом названия предприятий

на трех-четырех листах. На мой вопрос: «Что ты принес?». Он ответил: «Если мы

хотя бы одного участника вычеркнем, изделия бы не было». Такая

сложная, большая кооперация даже для меня, человека который занимался этим если

не каждый день, то каждую неделю в течение многих лет, даже для меня это было

внутренним открытием. Я, честно говоря, даже был немного ошарашен. Даже у меня

пришло осознание того, насколько глубоко и мощно у нас развернута эта работа. И второе сразу: без людей, которые могли бы это сделать, ничего бы не состоялось.

Это не просто названия предприятий – за каждым из этих названий люди, десятки

тысяч работающих. Причем во многих случаях люди даже не знали, что они делают в конечном итоге, что будет в финале, что получится в результате финальной

сборки, но каждый на своем месте ясно, точно понимал, что ему надо сделать

качественно и сделал. И так у нас должно быть в любой сфере: и в оборонной, и в гражданской, причем все

это должно быть в таком естественном симбиозе так же, как на предприятии, где

мы сегодня с вами находимся – на «Уралвагонзаводе». Это легендарное

предприятие, которое в 30-х годах прошлого века создавалось именно как

оборонное, а потом постепенно (уже в наше время это стало особенно заметно)

гражданская часть приобретает все большую значимость, и уже свыше 40 процентов

здесь гражданская часть. Хочу

сказать, что эта совместимость очень важна: и для «гражданки», и для «оборонки».

Они подпитывают друг друга: это и дополнительное финансирование из государственных источников, и выход на мировые рынки со своей продукцией, в том

числе гражданского назначения. Но всегда и везде без того, чтобы делали свою

работу качественно конкретные люди, ничего не происходило и происходить не будет.Вот, кстати говоря, во все

периоды нашего бурного развития, говоря нашего, имею в виду нашу с вами страну,

Россию, всегда эти революционные преобразования в стране и в экономике

сопровождались, а может быть, даже начинались с подготовки кадров. Так было еще в петровские

времена, когда по инициативе Петра Великого начали создаваться

специализированные школы: школа навигации, по артиллерийскому делу, медицине и так далее. И здесь на Урале, оказывается, по соответствующему указанию Петра

создавались специальные горнорудные школы при соответствующих предприятиях. Потом, в конце XIX века, все повторилось, когда

началось бурное развитие, индустриализация страны на новой базе, России, все то же самое повторилось с подготовкой кадров; в 20–30-е годы опять вернулись к этому. И сейчас мы находимся на такой же

стадии развития. Нам нужны, конечно, я уже об этом сказал, сейчас я монолог

заканчиваю, люди с новыми знаниями, новыми подходами, что называется, готовы к вызову. Те, кто в душе и сердце хочет ответить на этот вызов, готов это сделать

и искренне будет к этому стремиться. А если так, то обязательно будет

добиваться результата. Спасибо вам большое.Продолжение следует.

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