MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Новгородской области осужден участник преступной группы, похитившей строительную технику на 3,5 млн рублей

Сегодня, 5 марта 2018 года, Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области Александра Ищенко. Он признан виновным в совершении 7 преступлений, предусмотренных, п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу и кража, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Судом установлено, что в октябре 2014 года Ищенко с целью получения прибыли от реализации украденных транспортных средств и строительной техники привлек для совершения преступлений троих знакомых – жителей Любытинского района и Ленинградской области.

В период с октября 2014 года по июль 2016 года соучастники похитили 5 автомобилей марки «УАЗ» в г. Великий Новгород, г. Чудово и Новгородском районе, а также строительный кран с площадки в Великом Новгороде, принадлежащий организации.

Кроме того, в августе 2015 года Ищенко с сообщниками пытались похитить кран со строительной площадки в г. Великий Новгород, однако не смогли привести его в движение ввиду препятствия в виде опор.

Общая сумма ущерба, причиненного 6 потерпевшим, составила более 3,5 млн. рублей.

Вину в совершении преступлений подсудимый признал, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил Ищенко наказание виде лишения свободы сроком на 4года с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Уголовные дела в отношении двоих соучастников в настоящее время рассматриваются Новгородским районным судом, а третий осужден к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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