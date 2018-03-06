MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Республике Татарстан после принятых природоохранной прокуратурой мер реагирования из акватории Куйбышевского водохранилища поднято затонувшее судно

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории г. Чистополь.

Установлено, что в акватории Куйбышевского водохранилища (р. Кама) при невыясненных обстоятельствах затонул буксир-толкач «РТ-351», принадлежащий ООО «Камская судоходная компания» (Пермь).

Затопленное судно размещалось в границах участка акватории водного объекта, предоставленного ООО «Бункер-Трейд» в пользование по договору.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор внес представление водопользователю.

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования пользователем акватории поднято затонувшее судно весом более 100 тонн. Нарушения закона устранены.

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