MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Чечне по постановлениям прокуратуры возбуждено четырнадцать уголовных дел по фактам подделки госномеров транспортных средств

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку по обращениям жителей республики, а также г. Москвы, Ставропольского края и Свердловской области о незаконном использовании государственных номеров их транспортных средств на других автомобилях.

Так, житель г. Москвы инспектором центра автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Чеченской Республике привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ за превышение на территории республики установленной скорости движения транспортного средства.

В постановлении об административном правонарушении указаны данные автомобиля «BMW Z8», а на фотофиксации правонарушения – автомобиль «Toyota Camry» с государственным регистрационным номером *001**77RUS, закрепленным за вышеуказанным автомобилем «BMW Z8».

При этом в ходе проверки установлено, что автомобиль указанного гражданина «BMW Z8» на момент правонарушения находился в г. Москве, закрепленные за ним регистрационные знаки *001**77RUS не похищались.

В связи с изложенным постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в отношении него, Госавтоинспекцией по Чеченской Республике отменено в связи с отсутствием состава административного правонарушения, а автомобиль «Toyota Camry» с поддельными государственными регистрационными знаками объявлен в розыск.

Аналогичные факты прокуратурой республики установлены еще в 13 случаях.

В этой связи прокуратурой республики в январе 2018 г. вынесено 14 постановлений в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования.

По результатам их рассмотрения в январе-феврале 2018 года возбуждено и расследуются 14 уголовных дела по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) по фактам подделки государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Ход и результаты расследования уголовных дел в прокуратуре республики взяты на контроль.

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