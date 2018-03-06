MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: В Южно-Сахалинске стартовал лыжный марафон

6 марта 2018В начале марта в Южно-Сахалинске стартовал XIX Международный лыжный марафон памяти И. Фархутдинова, генеральным партнером которого шестой год подряд является ООО «Газпром трансгаз Томск».

За годы своего проведения марафон стал одним из главных спортивных событий острова.

Участие в марафоне принимают тысячи спортсменов и любителей из самых различных регионов России.

В церемонии открытия принял участие директор филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» «Сахалинское ЛПУМТ» [линейное производственное управление магистральных трубопроводов] Валерий Шахов. Он отметил, что лыжные гонки являются для жителей острова одним из самых любимых увлечений.

Поддерживал марафон губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Первая дистанция марафона протяженностью 50 километров проходила по живописному охотскому побережью через перевал и спускалась в долину реки Сусуя, где расположена спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта. Тридцатикилометровая дистанция (полумарафон) была предназначена для юных лыжников, она расположена в Южно-Сахалинске.

В соревнованиях на обеих дистанциях принимали участие работники Сахалинского филиала. В итоге начальник участка электрохимической защиты Северо-Сахалинской площадки Сергей Тюрин занял первое место в своей возрастной группе на 50-километровой марафонской дистанции, инструктор по спорту Олег Колмогоров занял 2-е место в 30-километром полумарафоне.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока.

Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9 тыс. км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 19 млрд куб. м.

В состав компании входит 22 филиала, в том числе 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 9 компрессорных станций, одна насосно-компрессорная станция, 36 газоперекачивающих агрегатов, 127 газораспределительных станций, 11 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

Менеджмент качества компании соответствует требованиям стандартов СТО «Газпром» 9001–2006 (части I и II), ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. В 2015 году достижения компании отмечены премией Правительства Российской Федерации в области качества.

На предприятии трудятся более 8000 человек. Головной офис компании расположен в Томске.

Сахалинское ЛПУМТ «Газпром трансгаз Томск» образовано в 2008 году. Обслуживает магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и объекты газоснабжения Сахалинской области: головную компрессорную станцию «Сахалин», газораспределительную станцию «Газопровод — отвод ГРС „Дальнее“ г. Южно-Сахалинск». Сахалинский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» осуществляет эксплуатацию транссахалинской трубопроводной системы компании «Сахалин Энерджи» и техническое обслуживание оборудования «ОБТК — Лунское».

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