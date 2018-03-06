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Поездка в Свердловскую область

By   /   March 6, 2018  /   Comments Off on Поездка в Свердловскую область

MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Поездка в Свердловскую область

В Нижнем Тагиле Владимир Путин посетил научно-производственную
корпорацию «Уралвагонзавод», где ознакомился с линией
производства подвижных составов и беседовал с рабочими предприятия. Президент также принял участие в работе VI Всероссийского форума
рабочей молодёжи. По завершении мероприятия главе государства продемонстрировали проект подготовки
инфраструктуры в рамках заявки Екатеринбурга на проведение международной
выставки «Экспо-2025». Затем в Екатеринбурге Владимир Путин провёл совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

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