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Посещение корпорации «Уралвагонзавод»

By   /   March 6, 2018  /   Comments Off on Посещение корпорации «Уралвагонзавод»

MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Посещение корпорации «Уралвагонзавод»

Владимир Путин посетил научно-производственную
корпорацию «Уралвагонзавод», где ознакомился с линией
производства подвижных составов и беседовал с рабочими предприятия. Научно-производственная корпорация «Уралвагон­завод» является единственным российским производителем танков и одним из крупнейших производителей железнодорож­ной техники. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.Особое внимание на «Уралвагонзаводе» уделяется по­вышению
квалификации кадров. В прошлом году в центре под­готовки
персонала корпорации обучение по рабочим профессиям прошли
более 18
тысяч человек.

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