MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Посещение корпорации «Уралвагонзавод»

Владимир Путин посетил научно-производственную

корпорацию «Уралвагонзавод», где ознакомился с линией

производства подвижных составов и беседовал с рабочими предприятия. Научно-производственная корпорация «Уралвагон­завод» является единственным российским производителем танков и одним из крупнейших производителей железнодорож­ной техники. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.Особое внимание на «Уралвагонзаводе» уделяется по­вышению

квалификации кадров. В прошлом году в центре под­готовки

персонала корпорации обучение по рабочим профессиям прошли

более 18

тысяч человек.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.