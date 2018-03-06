MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Посещение корпорации «Уралвагонзавод»
Владимир Путин посетил научно-производственную
корпорацию «Уралвагонзавод», где ознакомился с линией
производства подвижных составов и беседовал с рабочими предприятия. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является единственным российским производителем танков и одним из крупнейших производителей железнодорожной техники. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.Особое внимание на «Уралвагонзаводе» уделяется повышению
квалификации кадров. В прошлом году в центре подготовки
персонала корпорации обучение по рабочим профессиям прошли
более 18
тысяч человек.
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