MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Президент заслушал доклад Сергея Шойгу о крушении самолёта «Ан-26» в Сирии

Владимир Путин, находясь в Свердловской области с рабочей поездкой, по телефону заслушал доклад Министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирийской Арабской Республике российского военно-транспортного самолёта «Ан-26». Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Министерства обороны в связи с потерей товарищей.6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский военно-транспортный самолёт «Ан-26» Воздушно-космических сил России. По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

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