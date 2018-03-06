MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: Привлечение должностных и юридических лиц к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений является эффективным инструментом противодействия коррупции

В 2017 году по постановлениям прокуроров за совершение коррупционных правонарушений к административной ответственности привлечено 6,8 тыс. лиц.

При этом суммы наложенных штрафов являются достаточно внушительными.

Например, за указанный период по инициативе прокуроров только по статьям 19.28 КоАП РФ и 19.29 КоАП РФ наложено штрафов на сумму, превышающую миллиард рублей. В целом за все административные правонарушения с коррупционной составляющей наложено штрафов на общую сумму более 1,3 млрд. руб., что на четверть больше, чем в 2016 году.

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для организаций установлено наказание в виде штрафа за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица незаконного вознаграждения должностному лицу за совершение в интересах данного юридического лиц действия (бездействие), связанного с занимаемым служебным положением.

В 2017 году прокурорами возбуждено 503 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения 464 юридических лица привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы на общую сумму более 950 млн. руб.

Например, органами прокуратуры Тюменской области установлено, что представителем, действующим по доверенности общества с ограниченной ответственностью, заместителю директора регионального отделения крупного российского банка предложено денежное вознаграждение в размере 21 млн. руб. за принятие заведомо незаконного решения об одобрении заявки на получение кредита на сумму 350 млн. руб. По данному факту в отношении юридического лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения судом ему назначено наказание в виде штрафа размере 100 млн. рублей.

В соответствии с требованиями федерального законодательства не допускается участие в государственных и муниципальных закупках тех юридических лиц, которые в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке были привлечены к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ.

В целях реализации данной нормы закона Генеральной прокуратурой Российской Федерации сформирован и ведется реестр таких юридических лиц, который находится в открытом доступе на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В настоящее время реестр содержит сведения о более чем 1 300 юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ.

Большое внимание уделяется вопросам законности трудоустройства бывших государственных служащих в коммерческие и иные организации после их увольнения с государственной службы.

Статьей 19.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего.

Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлен особый порядок приема на работу лиц, ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы и закреплен ряд ограничений при заключении ими трудового или гражданско-правового договора.

Так, гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, в течение двух лет после увольнения со службы вправе трудоустроиться в организацию или выполнять в этой организации работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, если в его должностные (служебные) обязанности входили функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В свою очередь на работодателя возложена обязанность в десятидневный срок сообщать о заключении трудового или гражданско-правового договора с указанной категорией лиц по последнему месту их службы.

В 2017 г. прокурорами возбуждено 4,7 тыс. дел об административных правонарушениях по статье 19.29 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения 4,5 тыс. лиц привлечены к административной ответственности. При этом сумма наложенных штрафов превысила 180 млн. руб.

Так, по вынесенным Генеральной прокуратурой Российской Федерации постановлениям о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, за нарушения требований антикоррупционного законодательства при заключении трудового договора с бывшим заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации привлечены к административной ответственности акционерное общество и его генеральный директор. Назначенные им штрафы, соответственно, в размере 200 тыс. и 20 тыс. рублей поступили в федеральный бюджет.

Работа органов прокуратуры Российской Федерации по выявлению административных правонарушений коррупционной направленности и привлечению виновных лиц к административной ответственности продолжает совершенствоваться.

Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем Следственного комитета Российской Федерации, Министром внутренних дел Российской Федерации и директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации в апреле 2017 г. подписан межведомственный приказ, которым утверждено Положение о порядке информационного взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации со следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, органами внутренних дел Российской Федерации и органами федеральной службы безопасности при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ. Целью его издания является упорядочение взаимодействия следственных и оперативных подразделений правоохранительных органов с органами прокуратуры, повышение оперативности прокурорского реагирования, обеспечения возбуждения соответствующих дел об административных правонарушениях на возможно ранней стадии.

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