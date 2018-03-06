MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Совещание по развитию системы среднего профобразования

Владимир Путин провёл в Екатеринбурге совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Ранее в этот день в Нижнем Тагиле глава государства принял участие во Всероссийском форуме рабочей молодёжи, который проходит на площадке «Уралвагонзавода».* * *Стенографический отчёт о совещании по развитию системы среднего

профессионального образованияВ.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами собрались в одном из промышленных центров

России – на Урале, в Екатеринбурге. Как раз для этого региона,

так же как и для всей экономики, очень важна тема, которую мы

намерены сегодня с вами обсудить, – это развитие системы среднего

профессионального образования. Считаю, что этот вопрос, как и обновление

всей системы образования, внедрение передовых подходов к подготовке

рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых для

технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни

и реальных доходов граждан.Как показывает исторический опыт, выход на передовые новые рубежи,

достижение амбициозных, больших целей всегда обеспечивались серьёзными

изменениями в профессиональном обучении. Так было и при проведении

петровских реформ, я сейчас только в Нижнем Тагиле вспоминал об этом,

и в период бурного промышленного роста в России в конце XIX

века, и уже в советское время в ходе индустриализации, других

масштабных проектов развития.Особо отмечу результаты, достигнутые за последние годы

и в экономике, и в отечественной гражданской

промышленности, и в ОПК, они также основаны на сильном кадровом

потенциале. Мы последовательно занимались его укреплением, вкладывали серьёзные

ресурсы. Так, за последние 17 лет бюджетные вложения

в совершенствование системы среднего профобразования увеличились

в реальном выражении почти в два раза, в номинальном –

вообще в девять раз.Вместе с предприятиями сделан значительный шаг вперёд в развитии

дуального образования, в котором тесно интегрированы и обучение,

и практика. Бизнес всё чаще берёт под своё начало колледжи

и техникумы, активно участвует в проведении чемпионатов

по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills.Наша страна присоединилась к этому движению в 2012 году,

а в прошлом году российские молодые профессионалы одержали командную

победу уже на чемпионате мира по рабочим профессиям, добившись

успехов в том числе по ИТ-специальностям. В сборной

России – 58 специалистов мирового уровня, а нам с вами,

отечественной экономике нужны сотни тысяч мастеров своего дела.Важно, используя накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся

наша система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама

задавала высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические

перемены, которые происходят в мире.Появляются новые технологии и профессии; уже изменилось и будет

меняться дальше само содержание труда рабочего: сегодня он, по сути,

инженер, человек с инженерными знаниями как минимум, с инженерной

квалификацией, способный управлять сложными техническими устройствами,

обладающий современными знаниями и компетенциями, в том числе

в таких сложнейших отраслях, как цифровая экономика.Система профессионального образования должна быть гибкой, предусматривать

разные формы и сроки подготовки. Речь идёт не только об обучении

ребят, которые закончили школу, но и о переподготовке уже

состоявшихся специалистов, потому что каждому человеку сегодня нужно учиться

постоянно, в течение всей жизни.Уважаемые коллеги! Какие вопросы считаю наиболее важными, на что

хотел бы обратить особое внимание.Первое. При модернизации системы профессионального образования нужно

обязательно учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные проекты,

которые планируются к реализации в регионах и в целом

в стране.Конечно, нужно прогнозировать кадровые потребности организаций социальной

сферы, ведущих отраслей и предприятий. Именно они должны определять

требования к учреждениям профобразования, к содержанию

и результатам их работы. Такое взаимодействие позволит укрепить кадровый

потенциал субъектов Федерации, создать надёжные гарантии для трудоустройства

выпускников.В ряде регионов уже используются эффективные управленческие механизмы

решения этих задач. Хотел бы сегодня поговорить с вами

и об этом, как можно распространить эти лучшие практики

в масштабе всей страны.Второе. Обучение должно вестись на самой передовой учебной

и производственной базе. Считаю, что здесь по аналогии с научной

сферой нужно создать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее

оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто

заинтересован в высоком результате своей работы. Поэтому в короткие сроки необходимо сформировать по всей стране

центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить

обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие

граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные

навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках

профориентации – выбирать для себя профессии.Третье. Важнейший вопрос – объективная, независимая, прозрачная оценка

компетенций. Здесь главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов

показывали свои навыки и умения на практике. В целом ряде

регионов есть опыт проведения демонстрационного экзамена. Давайте поговорим

и на эту тему. Знаю, что здесь коллеги могли бы рассказать

о том, как идёт и эта работа. И, наконец, ещё один момент, о котором хотел бы сказать отдельно.

Надо навсегда отказаться от стереотипа: школу закончил, получил профессию –

и всё. У нас, в современном

мире, в современной экономике, этого уже совершенно недостаточно, все мы

прекрасно это понимаем. Здесь что нужно делать: нужно, чтобы колледжи

и техникумы обеспечивали не только современную профессиональную

подготовку, но и давали сильное разностороннее образование,

в том числе по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам,

программированию, иностранному языку. И конечно, так называемые гибкие

навыки – умение работать в команде, решать творческие, нестандартные

задачи. И настраивать надо молодых людей, да и вообще людей

любого возраста на постоянное совершенствование, постоянную учёбу, движение вперёд

в профессиональном смысле этого слова.Давайте начнём работать. Продолжение следует.

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