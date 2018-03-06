MIL OSI – Source: Levada Center – Press Release/Statement

Headline: Социальные сети

Каждый второй россиянин использует социальные сети для общения с друзьями, каждый третий – для общения с родственниками, а каждый четвертый ищет в них информацию и новости. Пребывание в соцсетях имеет возрастную специфику: молодые пользователи до 30-ти лет чаще используют их для прослушивания музыки, поиска информации и развлечений. Среди главных тем и новостей, которые более всего интересуют пользователей соцсетей, культура и развлечения, здоровье и медицина. Молодежь чаще интересуется новостями о светской жизни, технологиях и науке, а взрослые россияне – новостями о внутренней политике, экономике и окружающей

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