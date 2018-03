MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: Communiqué technique – Journée du 8 mars 2018 pour les droits des femmes dans le monde

À l’occasion de la journée du 8 mars 2018 pour les droits des femmes dans le monde, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères organise une journée de débats en présence de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de Mme Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, de M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État, et de Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. M. Jean-Yves Le Drian animera une table (…)

