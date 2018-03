MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: L’initiative Make Our Planet Great Again propose aux scientifiques et étudiants internationaux quatre programmes de mobilité

Suite à l’initiative « Make Our Planet Great Again », lancée le 2 juin 2017 par le Président de la République, quatre nouveaux programmes de mobilité scientifique viennent d’être annoncés. Résultant d’une collaboration entre les Ministères de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et Campus France, ils visent à favoriser l’accueil d’étudiants et de chercheurs internationaux en France.

–

Actualités

/ Source : La France en Nouvelle Zélande (https://nz.ambafrance.org)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.