Headline: Rechtzeitig vor Erdfällen warnen

In Hamburg, Thüringen und Schleswig-Holstein haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder tiefe Löcher in der Erde aufgetan. Geowissenschaftler arbeiten nun mit Unterstützung der Bundesregierung daran, Erdfälle in Deutschland rechtzeitig zu erkennen und ein wirksames Frühwarnsystem zu entwickeln.

