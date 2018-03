Syrie – Poursuite des bombardements dans la Ghouta orientale et interruption d’un convoi humanitaire (06.03.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

La France condamne avec la plus grande fermeté la poursuite de l’offensive à la fois aérienne et terrestre conduite par le régime syrien dans la Ghouta orientale, en violation complète de la résolution 2401 du Conseil de sécurité. La poursuite de cette offensive continue de faire, chaque jour, des dizaines de victimes civiles.

