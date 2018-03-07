MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Алексей Текслер: «Россия продолжит сотрудничать с партнерами на энергетическом рынке»

6 марта, Хьюстон (США). – Делегация Министерства энергетики Российской Федерации во главе с Первым заместителем Министра Алексеем Текслером приняла участие в международной конференции СERAWeek 2018.

Выступая на пленарной сессии «Будущее венского альянса: сотрудничество в рамках ОПЕК и за ее рамками», Алексей Текслер сообщил, что Россия тесно сотрудничает с Организацией стран – экспортеров нефти и планирует продолжить сотрудничество в будущем.

Первый заместитель Министра также добавил, что сделка положительно повлияла на мировой нефтяной рынок, сделала его более стабильным и предсказуемым, повысила инвестиционную привлекательность нефтяного сектора.

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что цель соглашения пока не достигнута и восстановление баланса на нефтяном рынке при существующих вводных планируется во второй половине 2018 года.

Была организована встреча с представителями инвестиционных фондов, осуществляющих вложения в акции нефтегазовых компаний, в том числе в американскую сланцевую отрасль на которой Алексей Текслер обсудил с ними текущее состояние и общее направление развития мировой нефтегазовой отрасли в условиях растущей конкуренции. Также была проведена встреча с группой инвестиционных фондов общей направленности, на которой была отмечена сохраняющаяся конкурентоспособность и целесообразность инвестирования в отечественную экономику и энергетику даже в условиях сложившегося санкционного режима.

Российская делегация также приняла участие в деловом круглом столе, организованном Российско-Американской торгово-промышленной палатой Хьюстона. Участники дискуссии обсудили значительный потенциал двустороннего энергетического сотрудничества между Российской Федерацией и США, а также возможные пути его перезапуска и дальнейшего укрепления.

Помимо этого, первый замминистра провел ряд двусторонних встреч “на полях” Конференции в т.ч. с Генеральным секретарем ОПЕК Мохаммадом Баркиндо, генеральным директором BP Робертом Дадли, Министром нефти и энергетики Норвегии Терье Совкинесом, а также вице-президентом IHS Markit Дэниелом Ергиным.

Еще один член российской делегации – руководитель аналитического центра ФГБУ “РЭА” Минэнерго России Павел Сорокин, выступил на стратегическом диалоге по сценариям развития мирового нефтяного рынка. Отвечая на вопросы модератора, он провел небольшой экскурс в историю мировых нефтяных котировок и обратил внимание коллег на роль, которую будет играть Венский Альянс в ближайшей перспективе.

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