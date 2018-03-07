MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Встреча с женщинами-предпринимателями

В ходе

посещения Самарского булочно-кондитерского комбината Владимир Путин провёл

встречу с женщинами-предпринимателями. В.Путин: Хорошее место мы выбрали для

встречи, но опасное. Трудно удержаться, уж больно продукция хороша. Я хочу вас

поприветствовать, добрый день!Мы

встречаемся в преддверии 8 Марта, поэтому я в начале встречи хочу вас всех

поздравить с этим праздником, пожелать вам всего самого доброго. Вчера на встрече в Нижнем Тагиле с ребятами и девушками, которые выбрали для себя

инженерное направление, выбрали рабочие специальности, так, вскользь, затронули и вопрос о том, есть ли, существуют ли сегодня женские и мужские профессии. Не знаю, заметили ли вы, было ли это в СМИ. Видите, их там тоже это интересует. Судя по тому,

что у нас за встреча сегодня, судя по тому, кто здесь собрался, совершено ясно,

что эта грань абсолютно стирается, потому что для того, чтобы быть или крупным

акционером, или даже миноритарием, но всё-таки активным миноритарием, быть

руководителем производства – это требует особых качеств, прежде всего лидерских

качеств. И мне

кажется, что для женщин это вполне свойственно, и даже есть преимущество

определённое, потому что всё-таки мужчина, так скажем, пожёстче. А если лидерские

качества сочетаются с женскими – в прямом смысле этого слова – чертами

характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные

возможности крепких мужчин.Уверен, что у нас разговор будет предметный, даже немножко побаиваюсь, потому что вы люди

конкретные, работающие, сталкивающиеся с проблемами, которые возникают в ходе

этой работы. Но мы постараемся, я и исполняющий обязанности губернатора, помощники

здесь присутствуют, полпред, – мы все вместе постараемся достойно представить

мужскую часть человечества в этой беседе.Я вас ещё раз

сердечно приветствую и поздравляю с наступающим праздником. Продолжение следует.

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