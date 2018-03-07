MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation – Headline: О расширении деятельности АО «МСП Банк» (07.03.2018)

Банком России 7 марта 2018 года выдана универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов Акционерному обществу «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» АО «МСП Банк» (рег. № 3340, г. Москва), который обратился за получением такой лицензии впервые. В соответствии с действующим законодательством АО «МСП Банк» становится участником системы страхования вкладов.

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