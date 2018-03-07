MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Посещение Самарского булочно-кондитерского комбината
В рамках рабочей поездки в Самарскую область Владимир Путин посетил Самарский
булочно-кондитерский комбинат. Предприятие
специализируется на изготовлении хлебобулочных, кондитерских, слоёных, сдобных
изделий и является одним из наиболее успешных в регионе: его производительность
достигает 70 тонн готовой продукции в сутки, в ассортименте – до 260 наименований
изделий. Президент
посетил производственные цеха комбината и ознакомился с технологией выпекания
хлеба. Президента информировали о требованиях к качеству выпускаемой продукции
и условиях труда работников, а также ознакомили с историей предприятий,
введенного в эксплуатацию в 1988 году. Пояснения главе государства давала генеральный
директор комбината Лидия Ерошина.В ходе посещения комбината Владимир Путин провёл встречу с женщинами-предпринимателями.
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