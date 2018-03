MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: 20ème Rencontre alternée entre les Premiers ministres français et québécois

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre

recevra M. Philippe COUILLARD, Premier ministre du Québec

à l’occasion de la 20ème Rencontre alternée entre les Premiers ministres français et québécois

Hôtel de Matignon

Jeudi 08 mars 2018

Dans le cadre de la 20ème rencontre des Premiers ministres français et québécois, le Premier ministre accueillera à l’Hôtel de Matignon son homologue québécois. Ce dernier aura participé avec sa délégation le matin même au Conseil interministériel aux droits des femmes et à l’égalité des femmes et des hommes.

Cette rencontre permettra aux Premiers ministres de poursuivre le travail de collaboration et de coopération autour de grandes priorités détaillées dans cinq feuilles de route : la jeunesse, le climat, l’égalité entre les femmes et les hommes, la langue française, et l’innovation numérique.

Déroulé prévisionnel :

Séquence 1 – Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité des femmes et des hommes

9h45 Arrivée de M. Philippe COUILLARD, Premier ministre du QuébecMusée Pierre et Marie Curie – 1 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris

Toute presse accréditéeIntervention de M. Philippe COUILLARD, Premier ministre du Québec au Comité interministériel sur l’Egalité entre les femmes et les hommesMusée Pierre et Marie Curie – 1 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris

Tour d’images pour le pool TV et le pool photos



Séquence 2 – 20ème Rencontre alternée entre les Premiers ministres français et québéquois

11h45 Arrivée de M. Philippe COUILLARD, Premier ministre du QuébecHôtel de Matignon

Toute presse accréditéePhotographie officielle

Pool TV + Pool photosEntretien du Premier ministre avec son homologue québéquois

Tour d’images pour le pool TV et le pool photos en début d’entretien12h30 Déjeuner de travail

Hors presse14h00 Cérémonie de signature d’accords

Pool TV + Pool photosDéclaration conjointe du Premier ministre et du Premier ministre du Québec

Toute presse accréditée14h30 Fin de la visite

Dispositif presse :

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 07 mars 2018 à 19h00 à : communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous participerez, et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.

Séquence 1 :

Les journalistes accrédités pour le tour d’images sont invités à se présenter au plus tard à 9h15 au 1 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris.

Séquence 2 :

La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte jeudi 08 mars à compter de 11h00 et jusqu’à 15h00.

Pool TV : TF1

Contacts: 01 42 75 50 78/79 – 01 42 75 80 15communication@pm.gouv.frNote aux rédactions – Premier ministre – Rencontre alternée entre les Premiers ministres français et québécois – 08/03/18

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.