Headline: 7. März 2018 – Bundespräsident Steinmeier diskutiert über “Fakt oder Fake? Über einen bedeutenden Unterschied für die Demokratie”

Bundespräsident Steinmeier lädt – in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung – am Mittwoch, den 21. März 2018 um 10.00 Uhr zu einer weiteren Veranstaltung in der Reihe “Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie” ins Schloss Bellevue. Bei der dritten Veranstaltung der Reihe geht es um das Thema “Fakt oder Fake? Über einen bedeutenden Unterschied für die Demokratie”.

Der Bundespräsident diskutiert mit Michael Butter (Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen), Jeff Mason (Korrespondent der Agentur Reuters im Weißen Haus), Ulf Poschardt (Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt) und Julia Stein (Erste Vorsitzende des Netzwerks Recherche e. V.), über das Verhältnis von Wahrheit und Lüge in Politik, Gesellschaft und Medien.

