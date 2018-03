Belgique : 550 millions EUR de la BEI à ORES pour l’optimisation des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en Wallonie

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à ORES un financement d’un montant de 550 millions EUR au titre de son action prioritaire en faveur du climat et des réseaux énergétiques sûrs et performants. La signature protocolaire de l’accord de financement a eu lieu ce matin à Namur, en présence du Ministre wallon de l’Énergie, M. Jean-Luc Crucke. ORES est le premier gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) belge à bénéficier d’un tel financement.

