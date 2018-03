MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité des femmes et des hommes

Édouard PHILIPPE, Premier ministre réunira un Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité des femmes et des hommes, le Jeudi 8 mars 2018 au Musée Curie, Paris



Déroulé prévisionnel :

08h45 Arrivée du Premier ministre et des MinistresMusée Curie

Toute presse accréditéeTraversée du Musée Curie avec les MinistresPool TV + pool photo09h00 Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité des femmes et des hommesTour d’images pour le pool TV et le pool photo en début de la réunion09h45 Arrivée du Premier ministre du Québec au Comité interministérielToute presse accréditée et tour d’images (pool TV+ pool photo)10h40 Brève déclaration du Premier ministre à la pressePool TV + pool photo + radios + rédacteurs



Dispositif presse :

Merci de bien vouloir vous accréditer avant mercredi 7 mars 2018 à 19h00 à : communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.

Les journalistes sont invités à se présenter au 1, rue Pierre et Marie Curie, Paris 5ème :

– au plus tard à 8h15 pour le pool TV et le pool photos

– au plus tard à 10h15 pour ceux souhaitant assister à la déclaration

Contacts : 01 42 75 50 78/79 – 01 42 75 80 15communication@pm.gouv.fr

Note aux rédactions – Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité des femmes et des hommes

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.