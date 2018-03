Maroc : 40 millions d’euros de la BEI pour le projet d’extension de la deuxième ligne du tramway de Rabat Salé

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

La Société du Tramway de Rabat Salé (STRS) et La Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont annoncé aujourd’hui la signature d’une convention de prêt d’un montant de 40 Millions d’euros, destiné au financement du projet d’extension de la deuxième ligne du tramway de Rabat Salé. L’accord de ce prêt, bénéficiant de la garantie de l’Etat marocain, a été signé par Madame Flavia Palanza, Directeur des opérations dans le voisinage au sein de la Banque Européenne d’Investissement, et Monsieur Saïd Zarrou, Président Directeur Général de la Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) et Directeur Général de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg.

