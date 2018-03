Venez célébrer la gastronomie française à Singapour le 21 mars ! #GoodFrance

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Le 21 mars 2018, Goût de / Good France réunira 3 000 chefs et 3 000 menus sur les cinq continents. Singapour a été choisie comme pays stratégique pour l’événement et 10 restaurants proposeront un menu français spécialement pour l’occasion. Rendez-vous le 21 mars pour déguster un délicieux repas français ! – Actualités

MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

You are here:

You might also like...