Headline: Make Our Planet Great Again : 4 appels à candidatures !

Les Ministères de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), et de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), mettent en place un programme pour soutenir : Les Bourses d’excellence de Master pour accueillir des étudiants en master dans les établissements d’enseignement supérieur français, afin de suivre un parcours sur les sciences du système terre ; les sciences du changement climatique et de la durabilité ; la transition énergétique. Période de (…)

