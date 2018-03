© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, signera les statuts du Groupement d’Intérêt Public de la Coupe du Monde 2023 Samedi 10 mars 2018 Stade de France MM. Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, Bernard LAPORTE, Président de la FFR et Bill BEAUMONT, Président de World Rugby, lanceront symboliquement l’organisation de la coupe du Monde de rugby 2023 en signant la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP). Déroulé prévisionnel : 16h45 Déclaration du Premier ministreAuditorium du Stade de France Pool TV + Pool photo + radio + rédacteursSignature des statuts du GIP de la Coupe du Monde 2023 avec M. Bill BEAUMONT, Président de World Rugby et M. Bernard LAPORTE, Président de la FFRAuditorium du Stade de France Pool TV + Pool photo + radio + rédacteursPhotographie officielleAuditorium du Stade de France Pool photo Dispositif presse : ▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 08 mars 2018 à 14h00 sur le lien suivant : http://ffr.accesspoint.fr/formulaire/gip2023-fraang-10-03-sdf. ▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 14h45 au Pavillon média – Porte U ▪ L’accréditation ne donne pas accès au match France – Angleterre ▪ Une note de précision de Pool sera communiquée ultérieurement. Contacts : 01 42 75 50 78/79 – 01 42 75 80 15 – communication@pm.gouv.frNote aux rédactions – Premier ministre – Signature des statuts du GIP de la Coupe du Monde 2023 – 10 mars 2018

