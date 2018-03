MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: Tournée consulaire à Adelaïde – 10 et 11 avril 2018

Une tournée consulaire aura lieu à l’agence consulaire d’Adélaïde afin de recueillir les demandes de passeports des Français les 10 et 11 avril 2018.

Pour les demandes de passeports d’enfants de moins de 12 ans, les dossiers pourront être déposés lors de cette tournée, en présence de l’enfant concerné et d’au moins un des deux parents. Pour rappel, la signature du parent non présent lors du dépôt de dossier doit être légalisée par un Justice of The Peace.

