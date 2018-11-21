В Саратовской области к полуночи восстановят теплоснабжение

Source: Russia Ministry of Energy

21 ноября в Ленинском районе г. Саратова при дежурном обходе тепломагистрали в районе дома № 13 Б по улице Батавина выявлен дефект на подающем трубопроводе от Саратовской ТЭЦ-5 (филиал ПАО «Т Плюс» – «Саратовский») диаметром 1 200 мм.

В 15-45 поврежденный участок теплосети перекрыт, прекращено теплоснабжение потребителей более 50 многоквартирных жилых домов (около 54 000 человек).

Температура наружного воздуха 0ºС.

Ведутся аварийно-восстановительные работы, планируемый срок завершения – 24-00 21 ноября.



Справочно:

Саратовская ТЭЦ-5 (445 МВт, 1239 Гкал/час) – производственное подразделение филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Год ввода станции в эксплуатацию – 1978. Расположена в г. Саратов (Саратовская область, ПФО).

Основные виды деятельности: производство электрической энергии (ЭЭ); производство тепловой энергии (ТЭ).

Регион деятельности – Саратовская область (ПФО).

MIL OSI