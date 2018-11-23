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В Волгограде вынесен приговор в отношении москвички, продавшей чужую квартиру по подложным документам

By   /   November 23, 2018  /   Comments Off on В Волгограде вынесен приговор в отношении москвички, продавшей чужую квартиру по подложным документам

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ворошиловский районный суд г. Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы г. Москвы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Установлено, что в начале 2018 женщина на сайте объявлений в сети Интернет подобрала квартиру в Ворошиловском районе г. Волгограда.
После этого она заключила с собственницей квартиры договор найма, сообщив о себе вымышленные персональные данные.
Получив таким образом доступ к квартире и узнав паспортные данные хозяйки жилого помещения, злоумышленница приобрела поддельный паспорта гражданина РФ, с идентичными паспортными данными.
В марте 2018 года она подыскала покупателей и продала квартиру за 2 млн 300 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной в совершенном преступлении и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В рамках судебного рассмотрения уголовного дела ущерб, причиненный преступлением, возмещен. В настоящее время квартира возвращена законному собственнику. 
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI

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