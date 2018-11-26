Компания «Газпром трансгаз Томск» отмечена благодарностью за участие в фестивале энергосбережения «ВместеЯрче»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 ноября 2018, 18:30

22 ноября ООО «Газпром трансгаз Томск» и Томскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» вручены благодарственные письма от администрации Томской области за креативный подход и активное участие в реализации мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче».

Церемония награждения состоялась в ходе международной научной конференции «Энергоресурсоэффективность в интересах устойчивого развития», прошедшей в Национальном исследовательском Томском политехническом университете.

«Инициированные нашими сотрудниками экскурсии, открытые уроки, викторины, выставки в рамках фестиваля „ВместеЯрче“ прошли во всех четырнадцати регионах присутствия компании, — подчеркнула начальник отдела окружающей среды и энергосбережения ООО „Газпром трансгаз Томск“ Ирина Веркеева. — Благодаря этим мероприятиям не только школьники и студенты, но и работники предприятия обратили внимание на вопросы рационального использования природных ресурсов и применения энергоэффективных технологий в рамках производственно-хозяйственной деятельности компании».

В 2018 году в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» и филиалов компании провели 37 мероприятий, в них приняли участие около 2000 человек.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», работает в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 9,5 тыс. км магистральных нефте- и газопроводов.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 ЛПУМГ, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов, 9 компрессорных станций, одна насосно-компрессорная станция, 31 газоперекачивающих агрегатов, 128 газораспределительных станций, 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Компанией внедрены и сертифицированы система экологического менеджмента (ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001–2016) и система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности (OHSAS 18001:2007). Коллектив предприятия насчитывает более 8000 человек.

Последние новости по теме

MIL OSI