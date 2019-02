Source: Russie – Bureau du procureur général

Aujourd’hui, le 16 février 2019, à Moscou, dans le complexe sportif glacé CSKA. V.M. Bobrov a commencé le tirage au sort de la Coupe du Procureur général de la Fédération de Russie sur le hockey sur glace, dédiée au 25e anniversaire de la Constitution de la Fédération de Russie, à laquelle participaient 8 équipes et qui a débuté par un match de gala. Sur la glace, les équipes blanche et rouge étaient composées de hauts fonctionnaires du bureau du procureur général de la Fédération de Russie et de légendes nationales du hockey telles que Alexei Kasatonov, Sergey Fedorov, Valery Kamensky, Ilya Byakin, Youri Leonov, Sergey Shepelev, Vladimir Lutchenko, Sergey Babinov, Victor Shalimov, Igor Boldin, Vitaly Prokhorov: ce tournoi s’inscrit dans le cadre des travaux visant à développer un intérêt pour un mode de vie sain et la renaissance des traditions sportives. Lors de la cérémonie d’ouverture, le discours d’ouverture a été prononcé. Yury Chaika, procureur général de la Fédération de Russie, Vladislav Tretyak, président de la Fédération de hockey de Russie, président des légendes du hockey du club de hockey de l’URSS Alexander Yakushev. traditions sportives. De nombreux procureurs se sont engagés et continuent à pratiquer un sport à un niveau professionnel. Les employés des organes et organisations du bureau du procureur de la Fédération de Russie organisent régulièrement des Jeux olympiques. Un nombre important de procureurs ont réussi à faire respecter les normes du complexe sportif et de conditionnement physique pan-russe «Prêt pour le travail et la défense». Par conséquent, le procureur général de la Fédération de Russie a souligné que, hormis le courage, les joueurs de hockey ont besoin d’un bon entraînement sportif, d’un esprit tenace, d’une réactivité fulgurante et de compétences acquises après de nombreuses heures d’entraînement. De plus, les joueurs de hockey russes ont toujours été connus pour leur endurance, leur fort caractère et leur volonté de gagner. Ils réalisent un succès significatif dans les sports mondiaux. Yuri Chaika a estimé positivement la croissance du nombre de Russes inspirés du hockey, y compris des procureurs, qui sont devenus vainqueurs des Jeux Olympiques et des compétitions majeures, méritant leur médaille dans un combat dur, sans compromis et parfois inégal. Le procureur général russe a souligné que les dirigeants du pays faisaient tout leur possible pour que le sport en Russie soit véritablement populaire et populaire. Cela crée les conditions pour attirer des enfants, des adolescents, des jeunes et d’autres catégories de la population aux leçons de hockey. Le bureau du procureur général de la Fédération de Russie mène un travail similaire dans le cadre de la mise en œuvre du concept de travail éducatif dans le système de poursuite de la Fédération de Russie. En conclusion, Youri Chaika remercie les organisateurs de la manifestation sportive et souhaite que les participants au concours fassent preuve des meilleures qualités inhérentes au personnel du bureau du procureur: organisation, honnêteté, discipline et volonté de gagner. Fédération “AIR” sur: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI