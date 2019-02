French News: Flatiron Partners sélectionné pour le projet d’expansion du tunnel du pont de Hampton Roads

Source: Hochtief

Hampton Roads Connector Partners comprend Flatiron Construction, Dragados USA et VINCI ConstructionBroomfield, Colorado (15 février 2019) – Le département des transports de Virginie (VDOT) a annoncé aujourd’hui qu’il avait choisi Hampton Roads Connector Partners Projet d’agrandissement du tunnel du pont de Roads (HRBT) d’une valeur de 3,3 milliards de dollars. L’équipe de la joint-venture HRCP comprend Flatiron Construction Corp., Dragados USA et VINCI Construction.

Comme indiqué dans l’annonce du gouverneur, le projet comprendra l’ajout de deux nouveaux tunnels jumeaux à deux voies d’une longueur de 1,5 km et de nouveaux ponts d’approche maritime sur le port de Hampton. Il souhaite également élargir les tronçons à quatre voies de l’Interstate 64 à Hampton entre Settlers Landing Road et Phoebus, ainsi que le tronçon à quatre voies de l’I-64 à Norfolk, entre le rivage Willoughby et l’échangeur I-564. La portée du projet, combinée à l’expertise de nos partenaires de coentreprise, changera à jamais la façon dont les villes du sud-est de la Virginie se connectent. Javier Sevilla, président et chef de l’exploitation de Flatiron, a déclaré: “Le contrat devrait être finalisé en avril 2019.” 2025.Pour en savoir plus sur le pont de Hampton Roads Projet d’expansion du tunnel (HRBT), visitez le site www.hrbtexpansion.org/. Découvrez comment Flatiron construit l’infrastructure de demain dès aujourd’hui sur www.flatironcorp.com/projects.A propos de Flatiron Construction Corp. et le Canada, y compris les routes, les ponts, les autoroutes, le transport ferroviaire, les aéroports, les barrages et les installations de traitement et de stockage de l’eau pour les clients publics et privés.Flatiron réalise des projets à travers une variété de méthodes de livraison alternatives, y compris la conception-construction, la gestion de la construction / général Entrepreneur, établissement de propositions et partenariats public-privé. Pour en savoir plus, visitez le site www.flatironcorp.com. PERSONNE-RESSOURCE: Wendy Wiedenbeck / Téléphone: (720) 494-8118 / wwiedenbeck@flatironcorp.com ###

