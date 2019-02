French News: Le président Zatlers se rendra dans la municipalité de Dobele pour une visite de travail régionale

Source: Président de la Lettonie en Letton

Le président de la République, Raimonds Vējonis et Mme Iveta Vējone, se rendront dans le comté de Dobele pour une visite de travail régionale le lundi 18 février 2019. Le président de la République, en compagnie d’Andrejs Spridzāns, président du conseil du comté de Dobele et conseillers de comté, discutera des questions d’actualité au sein de la municipalité. Il est également prévu de visiter l’école secondaire Dobele No. 1, l’institut d’horticulture Dobele, l’artisanat et l’éducation générale Dobele. Pour discuter des affaires les plus importantes de la région, le président rencontrera des hommes d’affaires du comté de Dobele. À la fin de sa visite de travail, le Président Zatlers se familiarisera avec les activités de ZS «Thé Rūķīšu» et «Bougies de la Baltique». M me Vējone visitera l’institution d’enseignement préscolaire «Spodrītis», le musée d’histoire locale Dobele, la résidence et le Dobele Group School, ainsi que l’école d’art Dobele. Ordre du jour du président pendant sa visite dans le comté de Dobele 9.05 Réunion du président avec les députés du conseil du comté de DobeleBrīvības iela 17, DobelePhoto et vidéo au début de la réunion. 10.00 Visite à l’école secondaire Dobele n ° 1Dzirnavu iela 4, Dobele.Photo et vidéo au cours de la manifestation10.30 Réunion avec Dobele 1ers professeurs d’école secondaireDzirnavu iela 4, Dobele11.15 Visite de l’Institut horticole DobeleGraudu Street 1, DobelePhoto et vidéo offertes pendant l’événement12.40 Dobele Artisanat et enseignement général Lycée Secondaire, participe à la rue Iveta Vējone Katoļu 1, D obelePhoto et vidéo au cours de l’événement15.15 Le président d’État a rencontré des hommes d’affaires du district de DobeleBrīvības iela 17, DobelePhoto et vidéo au début de la réunion16.10 Visite de HP «Rūķīšu tea», participe à la paroisse Iveta VējoneKrimunu, municipalité de Dobele, lors de l’événement17.10 SIA Participation à Baltic Candles, en présence de Mme Iveta Vējone, rue 22azvaras, DobelePhoto et vidéo lors de l’événement L’agenda d’Iveta Vējone lors de sa visite à Dobele9.10 Visite de l’établissement d’enseignement préscolaire «Spodrītis» Zaļā iela 22, Dobele11.00 Visite à Dobele Local History History Opportunité vidéo pendant l’événement12.00 Visite de l’immeuble du groupe DobeleUzvaras street 22, DobelePhoto et vidéo pendant l’évènement15.05 Visite à l’école d’art de DobeleBrīvības iela 27 , DobelePhoto et vidéo à l’occasion de l’événementLes possibilités de réfléchir à la visite de travail de la Présidente de la Lettonie Raimonds Vējnis dans la région de Dobele doivent être contactées par Kristine Klaveniec au +371 26417267.

