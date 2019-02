French News: Les jeunes leaders munichois ont rencontré Ivanka Trump

Source: Koerber FoundationLe projet, récemment lancé par le président Trump, devrait apporter un soutien financier à près de 50 millions de femmes dans les pays en développement d’ici 2025, sous la direction de sa fille Ivanka. À cette fin, un fonds de 50 millions de dollars américains a été créé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), qui bénéficie également du soutien de sociétés privées telles que UPS et Walmart. Ivanka Trump a mis l’accent sur le rôle particulier des femmes dans la stabilité mondiale.Les Jeunes dirigeants de Munich sont un projet conjoint de la Fondation Körber et de la Conférence de Munich sur la sécurité. Le projet, lancé en 2009 et faisant depuis partie intégrante de la Conférence de Munich sur la sécurité, réunit 25 jeunes représentants exceptionnels de gouvernements, de parlements, de groupes de réflexion, de médias et d’entreprises allemandes, de pays membres et partenaires sélectionnés et de pays stratégiquement importants. États de la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Du 15 au 17 février 2019, la onzième année des Jeunes dirigeants munichois discutera avec des participants de haut niveau à la Conférence sur la sécurité et toutes les activités des jeunes dirigeants pourront être visionnées en direct sur Facebook, Twitter et sur le site de la Conférence.

MIL OSI