French News: Premier ministre Mateusz Morawiecki: p. Le Premier ministre Jan Olszewski est un excellent exemple du patriote polonais

Le Premier ministre, le Conseil des ministres et d’autres personnalités importantes de l’État ont participé aux cérémonies funéraires de deux jours du défunt la première de Jan Olszewski. La première partie de la cérémonie a débuté vendredi matin à la Chancellerie du Premier ministre. Dans la cérémonie d’amener le cercueil avec le corps de feu La famille, les amis et les personnalités les plus importantes du pays ont assisté au Premier ministre de Jan Olszewski au KPRM. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki et les participants à la cérémonie ont pris part à la cérémonie Le président Andrzej Duda, le président du Sejm Marek Kuchciński, le président du Sénat, Stanisław Karczewski, les vice-présidents du Conseil des ministres et des ministres. Le cercueil avec le corps de feu la première de Jan Olszewski a été exposée au public. enterrement pour int. Jan Olszewski dans l’église de Saint. Alexandre, concélébré par le prêtre Monseigneur Michał Janocha – évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Varsovie dans la soirée, cortège funèbre avec le corps de feu, au départ du bureau du Premier ministre. la première de Jan Olszewski au sanctuaire de Notre-Dame de Grace. Dans la veillée du soir, à laquelle ont assisté la famille du défunt, le Premier ministre Mateusz Morawiecki et les personnalités les plus importantes de l’État. Le Kondukt était accompagné d’un escadron de cavalerie de l’armée polonaise et d’un orchestre militaire.Le rêve du Seigneur d’une grande Pologne indépendante et forte promettait de continuer notre avenir. Votre question: faut-il que la Pologne soit? – nous répondrons: la Pologne doit être composée de tous les citoyens, de tous les citoyens de la République. C’est notre engagement le plus important et notre objectif – a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki en disant au revoir au défunt. la première de Jan Olszewski par des vétérans et des militants de l’opposition anti-communiste. Les cérémonies funéraires auxquelles ont participé les personnalités les plus importantes de l’État, y compris le chef du gouvernement, ont pris fin au cimetière militaire de Powązki.

