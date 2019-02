French News: “Tout ce que nous distribuons doit être gagné à l’avance.”

Dans une interview avec la Neue Osnabrücker Zeitung, le chef du parlement Ralph Brinkhaus, entre autres, parle. sur la stratégie à trois piliers pour lutter contre la pénurie de travailleurs qualifiés en Allemagne, le thème des pensions de base et le caractère abordable de la législation face au ralentissement de la croissance économique.

“Humanité et ténacité” – telle est la devise de la nouvelle politique de la CDU relative aux réfugiés, qui n’exclut pas la fermeture des frontières. Est-ce le départ complet de la chancelière Merkel?

Je pense que le titre “Humanité et conséquences” est meilleur. Après tout, nous parlons de personnes et de destins très personnels. Et il ne peut être question de se détourner de la politique d’Angela Merkel en matière de réfugiés. Déjà ces dernières années, nous avons réalisé des progrès significatifs dans la politique relative aux réfugiés en termes d’ordre, de contrôle et de limitation. Incidemment, nous sommes également devenus beaucoup plus réalistes depuis 2015. C’est bien Et sur cette base même, nous continuons à discuter: pas en arrière, mais en avant.

La CDU compte trois centres de pouvoir: la chancellerie, le siège du parti et le groupe parlementaire. Vous avez annoncé plus d’indépendance lors de votre prise de fonction. Qu’est-ce que cela signifie exactement?

Je n’aime pas trop le mot centres de pouvoir. Et il serait également trop grossier de souligner l’indépendance du groupe par le biais de positions anti-gouvernementales permanentes. Mais il est clair que nous avons développé une culture de débat plus vivante au sein du groupe parlementaire, les 246 délégués discutant très ouvertement et volontiers un peu plus longtemps. Nous nous positionnons clairement plus clairement à un moment ou à un autre, comme nos responsables politiques en matière de fiscalité des entreprises. Je voudrais éviter la controverse publique. C’est mauvais pour les médias, mais c’est bon pour l’Union.

Qui ne nous aide pas, n’est pas autorisé dans le pays, vous avez dit à propos de la migration de travail. Cela ressemble à un plaidoyer pour une loi sur l’immigration avec un système de notation comme au Canada …

Non. Notre approche consiste à intégrer rapidement les professionnels et à leur trouver des solutions sur mesure. Ils sont particulièrement bienvenus s’ils peuvent prouver un travail et la qualification requise. Au Canada, le système de notation est une économie planifiée et a donc été révisé. À quoi sert un système de points qui attire des spécialistes hautement qualifiés mais ne leur donne pas de travail? Nous voulons éviter de telles erreurs.

Selon une étude récente, 260 000 travailleurs étrangers qualifiés doivent être embauchés chaque année. Comment cela devrait-il fonctionner?

Dans quelle mesure ces chiffres sont fiables, je ne le sais pas. Parce que beaucoup de choses se passent sur le marché du travail en ce moment. Mais c’est clair, nous avons besoin de plus de spécialistes. C’est pourquoi nous avons une stratégie à trois piliers. Premier pilier: accroître le potentiel de votre pays. Par exemple, environ 50 000 jeunes par an quittent toujours l’école sans diplôme. Là nous devons faire plus. Deuxième pilier: notre marché du travail intra-européen est très vaste et compte environ 500 millions d’habitants dans l’UE. Nous n’utilisons pas ce potentiel de loin. Jusqu’à présent, par exemple, nous n’avons pas réussi à faire venir en Allemagne de nombreux jeunes de pays où le chômage des jeunes est élevé, comme le Portugal ou l’Espagne. Troisième pilier: une loi sur l’immigration pour les travailleurs qualifiés de pays non membres de l’UE – et cela est en cours d’élaboration.

Vous êtes un économiste. Comment évaluez-vous l’annonce du ministre des Finances du SPD, selon laquelle les grandes années sont terminées?

Je l’aurais dit un peu différemment. Mais le fait est que les temps dans la zone de confort sont terminés. Le fait que de nombreux projets soient payés à partir d’excédents fiscaux, comme au cours des cinq dernières années, ne fonctionnera plus à l’avenir. Quiconque a une bonne idée aujourd’hui doit également présenter des propositions de financement. Ce n’est pas facile, mais cela fonctionne et est une bonne pratique depuis des décennies.

Donc pas d’abolition complète des solos jusqu’en 2021? C’est ce que la CDU a demandé …

Oui, mais cette exigence est sous réserve budgétaire – il faut donc la lire dans la décision du congrès du parti CDU. Nous devons adhérer à nos principes: pas d’impôts plus élevés, pas de nouveaux impôts et pas de nouvelle dette. Néanmoins, l’abolition complète de la surtaxe de solidarité reste notre objectif. Plus de 30 ans après la chute du mur, ce prélèvement n’est plus vraiment explicable.

Dans le cas de la pension de base, la CDU insiste sur le critère de ressources, ce dont le SPD n’accepte pas. À quoi pourrait ressembler un compromis?

L’absence de moyens, c’est le principe de l’arrosoir, et nous ne le voulons pas. Non seulement cela coûterait très cher, mais cela créerait de nouvelles injustices. Les journaux ne sont que ces derniers jours pleins d’exemples parfois absurdes. Non, nous voulons aider précisément les personnes qui ont travaillé fort et qui doivent finalement se débrouiller avec la sécurité de base. Et nous voulons nous assurer que les personnes ne sont pas obligées de quitter leur maison utilisée par eux-mêmes et économiquement perdue, afin de bénéficier de leurs avantages. Je suis optimiste que nous pouvons faire quelque chose à ce sujet.

Le SPD ne lâchera pas …

Peut être. Mais nous devons tous veiller à ne pas traiter uniquement de questions sociales, compte tenu de l’importance de ces questions. Incidemment, nous avons déjà beaucoup accompli récemment. Il est beaucoup plus important maintenant de rendre les emplois des personnes pérennes. En raison de la concurrence internationale et de la numérisation, beaucoup de choses sont à venir. Parce qu’une chose est facilement oubliée: tout ce que nous distribuons doit être acquis au préalable. Et c’est exactement pourquoi nous devons prendre plus de précautions maintenant.

Enfin, pourquoi personne ne parle-t-il de Friedrich Merz aujourd’hui?

J’ai toujours trouvé étrange de réduire la CDU, qui compte plus de 400 000 membres, à très peu de protagonistes. Outre de nombreux hommes politiques expérimentés, nous avons de jeunes hommes politiques prometteurs, notamment parmi les premiers ministres, comme le Premier ministre du Schleswig-Holstein, Daniel Günther, le chef du gouvernement de la Sarre, Tobias Hans, et le Saxon, Michael Kretschmer. Nous avons des gens formidables dans le groupe et au Cabinet. Pensons au ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, qui bouge actuellement beaucoup, à Julia Klöckner et à bien d’autres.

