Premier Mateusz Morawiecki: Śp. premier Jan Olszewski jest wspaniałym przykładem polskiego patrioty

Premier wraz z Radą Ministrów i innymi ważnymi osobistościami w państwie uczestniczyli w dwudniowych uroczystościach pogrzebowych śp. premiera Jana Olszewskiego. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się w piątek rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wniesienia trumny z ciałem śp. premiera Jana Olszewskiego do KPRM uczestniczyła rodzina, przyjaciele oraz najważniejsze osoby w państwie. Nastąpiło złożenie honorów przez premiera Mateusza Morawieckiego i uczestników uroczystości m.in. Prezydenta Andrzeja Dudę, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, wiceprezesów Rady Ministrów oraz ministrów. Trumna z ciałem śp. premiera Jana Olszewskiego została wystawiona na widok publiczny.

Po mszy św. żałobnej w intencji śp. Jana Olszewskiego w Kościele św. Aleksandra, którą koncelebrował ks. prał. Michał Janocha – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej w godzinach wieczornych, z kancelarii premiera ruszył kondukt żałobny z ciałem śp. premiera Jana Olszewskiego do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W wieczornym czuwaniu uczestniczyła Rodzina zmarłego, premier Mateusz Morawiecki oraz najważniejsze osoby w państwie. Konduktowi towarzyszył szwadron kawalerii Wojska Polskiego oraz orkiestra wojskowa.

Panie premierze Pana marzenia o wielkiej niepodległej i silnej Polsce obiecujemy ciągnąć dalej w przyszłość. Na Pana pytanie: Czy ja ma być Polska? – odpowiemy: Polska ma być wszystkich obywateli, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. To jest dla nas największe zobowiązanie i nasz cel – podkreślił premier Mateusz Morawiecki żegnając zmarłego.

Po przejściu uczestników konduktu przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości pożegnania śp. premiera Jana Olszewskiego przez weteranów i działaczy opozycji antykomunistycznej. Uroczystości pogrzebowe z udziałem najważniejszych osób w państwie, w tym szefa rządu zakończyły się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

