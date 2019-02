Zacieśniamy współpracę obronną w naszym regionie

Source: Poland Ministry of Defense in Polish

– Rozmawialiśmy na temat „Fort Trump”. Jest duże zrozumienie, jeśli chodzi o Kongres Stanów Zjednoczonych, o senacką komisję obrony, ale także w Izbie Reprezentantów do tego projektu – powiedział Mariusz Błaszczak drugiego dnia Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

Minister Mariusz Błaszczak podsumował rezultaty rozmów i spotkań z przedstawicielami administracji amerykańskiej oraz ze swoimi europejskimi oraz kanadyjskim odpowiednikiem:

– Rozmawialiśmy z Patrickiem Shanahanem, sekretarzem obrony USA na temat naszych priorytetów. Szczególnie na temat projektu, który prowadzimy już od ponad roku. Jesteśmy na dobrej drodze, aby zwiększenie obecności armii USA w Polsce zakończyło się sukcesem. Rozmawiamy o szczegółach. Miałem sposobność rozmowy z senatorem Inhofem i pięcioma innymi senatorami z komisji obrony Senatu USA. Jestem wdzięczny senatorowi Inhofe’owi, że zdecydował się rozmawiać w tak szerokim gronie. Przedstawiłem nasz punkt widzenia, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im. Wszystko zostało bardzo dobrze przyjęte – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Minister rozmawiał m.in. o zacieśnieniu współpracy wojskowej polsko – amerykańskiej i wyraził uznanie dla inicjatywy senatora Inhofe’a wystąpienia do Pentagonu w sprawie oceny projektu „Fort Trump”. Udzielił również informacji, że Polsce zależy na wzmocnieniu relacji z USA dla bezpieczeństwa Polski, ale i całej wschodniej flanki NATO.

– Rozmawiam zarówno z Republikanami, którzy mają większość w Senacie USA, rozmawiam z Demokratami, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów i argumenty są jasne – stwierdził minister Błaszczak.

Minister przywołał również wizytę sekretarza stanu Mike’a Pompeo w Bemowie Piskim, przy okazji konferencji dotyczącej sytuacji na Bliskim Wschodzie:

– Proszę zwrócić uwagę na słowa sekretarza Pompeo podczas jego wizyty w Polsce w Bemowie Piskim. Powiedział o Rosji, która zagraża bezpieczeństwu w Europie i na świecie. Trzeba znaleźć odpowiedź w jaki sposób możemy to zagrożenie zminimalizować. Jest propozycja konkretna złożona przez Polskę, rozmawiamy o szczegółach. Moim zdaniem jesteśmy na dobrej drodze aby osiągnąć sukces. Wczorajsza rozmowa z Patrickiem Shanhanem, sekretarzem obrony USA tego dowodzi.

Szef MON wziął udział w śniadaniu roboczym, na zaproszenie byłego sekretarza obrony USA Williama Cohena, obecnie sekretarza grupy doradczej Cohen Group. Było ono poświęcone m.in. zagrożeniom dla bezpieczeństwa europejskiego ze strony Rosji, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz wyzwaniom dla NATO w 2019 roku. W śniadaniu uczestniczyli także Patrick Shanahan sekretarz obrony USA oraz generał Curtis Scaparrotti, naczelny dowódca wojsk NATO w Europie.

Minister spotkał się następnie na bilateralnych rozmowach z Williamem Cohenem. Nawiązując do 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO w 1999 roku, kiedy to właśnie William Cohen był sekretarzem obrony w rządzie Stanów Zjednoczonych, minister podkreślił:

– Odniosłem się do prezydentury Ronalda Reagana (…) jak ważne było jego podejście do bezpieczeństwa Europy – wtedy padło imperium zła. Mówiłem o tym, że obecnie taka polityka zastosowana przez administrację prezydenta Trumpa będzie gwarancją bezpieczeństwa dla Polski i całej Europy.

Drugiego dnia konferencji podczas spotkania z Jussi Niinistö ministrem obrony Finlandii, szef MON zwrócił uwagę na doświadczenia fińskie w budowie obrony terytorialnej kraju:

– Z ministrem obrony Finlandii dodatkowo rozmawialiśmy na temat współpracy w dziedzinie obrony terytorialnej. Osiągnięcia fińskie są w tym zakresie imponujące i chciałbym przenieść ten model rozwoju wojsk obrony terytorialnej do Polski – podkreślił szef MON. Spotkanie było również okazją do omówienia bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego i we wschodniej oraz północnej Europie.

Z kolej głównym tematem rozmowy ministra Mariusza Błaszczak ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem Harjit Sajjan’em była współpraca dla bezpieczeństwa i trwające wspólne projekty, jak grupy bojowe NATO w Polsce i państwach bałtyckich. Polska w ramach „eFP” wspomaga sojuszników łotewskich biorąc udział w grupie bojowej dowodzonej przez Kanadyjczyków.

Jednym z potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy, który został omówiony podczas potkań ministra Mariusza Błaszczaka był temat Nord Stream 2:

– Rozmawiałem ze wszystkimi partnerami. Zgadzamy się, że jest to zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko dla Polski, Ukrainy, ale i całej Europy. Podczas spotkania z senatorami USA, z wróciłem uwagę na to, że pieniądze, która Rosja pozyskuje ze sprzedaży gazu uzależniając Europę, przede wszystkim wydaje na zbrojenia. Jest to paradoksalna sytuacja, w której za pieniądze od krajów europejskich z zachodu Europy Rosja zbroi się, a my musimy szukać odpowiedzi na zbrojenia rosyjskie zacieśniając relacje w ramach NATO. Tak ten paradoks jest odczytywany przez senatorów amerykańskich.

Szef MON podkreślił:

– Nord Stream 2 w naszej ocenie, mówił o tym zresztą wiceprezydent USA Mike Pence w Warszawie, nie jest projektem gospodarczym, ale politycznym. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy zależy nam na bezpieczeństwie? Polsce zdecydowanie tak, a po moich rozmowach z reprezentantami USA, mogę powiedzieć, że Stanom Zjednoczonym także – podsumował minister Mariusz Błaszczak.

