В Новосибирске прошёл Центральный старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

Source: Russia Ministry of Sport

17 февраля в Новосибирске состоялся Центральный старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В большинстве регионов России это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие прошло 9 февраля, но в связи с климатическими условиями в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе Новосибирской области, соревнования были перенесены на более поздние даты.

Центральный старт «Лыжни России» Новосибирская область приняла впервые. По предварительным данным в лыжном забеге участвовали более 10 тысяч человек. Соревнования прошли также в 25 районах региона.

Любителей лыжного спорта поприветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который также принял участие в состязаниях. «Это замечательный праздник, который объединяет спортсменов-профессионалов, любителей, людей разных возрастов, семьи, трудовые коллективы – всех любителей лыжных гонок. Желаю отличного настроения, хорошего скольжения и результатов», – сказал он.

На старт «Лыжни России» в Новосибирске вышли также олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Зинаида Амосова и Наталья Баранова, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный, призёры Олимпийских зимних игр по биатлону Сергей Тарасов, Светлана Печёрская и Ольга Вилухина.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области / sport.nso.ru

Пресс-служба Минспорта России

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