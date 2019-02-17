В Южно-Сахалинске завершились I зимние Игры «Дети Азии»

Source: Russia Ministry of Sport

В Южно-Сахалинске завершились I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Их участниками стали более 1200 спортсменов в возрасте до 16 лет из 20 стран. Российскую Федерацию на соревнованиях представили две команды Сахалинской области, а также сборные Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, республик Саха (Якутия) и Башкортостана, Приморского края и Москвы.

В заключительный соревновательный день Игр были разыграны награды в состязаниях по горнолыжному спорту, биатлону и хоккею.

Участниками биатлонных эстафет дружбы стали команды, в состав которых вошли по два спортсмена из разных сборных. Дистанция для юношей составила 6 км, а для девушек – 4,5 км.

В турнире среди юношей победу одержали Матвей Белоусов (Уральский федеральный округ) и Вадим Куралес (Республика Казахстан). «Серебро» у Данилы Аношкина (Республика Казахстан) и Сергея Воловика (Уральский федеральный округ). Бронзовые награды выиграли Денис Полянник (Сахалинская область-1) и Евгений Кузьменых (Сибирский федеральный округ).

Биатлонную эстафету дружбы среди девушек выиграли Анастасия Ильенкова (Уральский федеральный округ) и Арина Солдатова (Дальневосточный федеральный округ). Серебряными призёрами стали Каролина Царева (Сахалинская область-1) и Анастасия Гришина (Сибирский федеральный округ). «Бронзу» завоевали Софья Тузинская (Сахалинская область-1) и Роксана Хабытина (Республика Саха (Якутия).

Горнолыжники разыграли комплект наград в смешанных соревнованиях. Их победителем стала сборная Москвы, которую представили Анастасия Трофимова, Егор Мельбард, Ангелина Жбанова и Олег Фураев. Серебряную награду выиграли горнолыжники Дальневосточного федерального округа: Вероника Ковалева, Александр Тихомиров, Лидия Пашкова и Марк Щербаков. «Бронза» у сборной Сахалинской области-1, за которую выступили Лина Литвинова, Артем Хе, Софья Коваленко и Глеб Федоров.

В хоккейном турнире главный трофей соревнований завоевала сборная Уральского федерального округа. Серебряные награды достались хоккеистам Сибирского федерального округа. Бронзовые медали выиграли спортсмены из Республики Казахстан.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачёте заняла сборная Уральского федерального округа, завоевавшая 10 золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей. Вторая – сборная Москвы, в её активе девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Третья – команда Сахалинской области-1, спортсмены которой выиграли восемь золотых и по девять серебряных и бронзовых медалей.

Награды завоевали также сборные Республики Корея (8-9-6), Сибирского федерального округа (8-8-9), Республики Казахстан (7-7-6), Дальневосточного федерального округа (3-3-4), Японии (1-3-0), Республики Татарстан (1-0-0), Республики Саха (Якутия) (0-3-3) и Республики Башкортостан (0-1-1).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с завоёванными наградами I зимних Игр «Дети Азии» и желает им новых спортивных достижений и ярких побед!

Фото: www.sakhalin2019.org

Пресс-служба Минспорта России

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